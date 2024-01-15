صحة زامبيا تحشد جهودها لاحتواء أسوأ تفشي للكوليرا منذ عقد من الزمان

ياسر رشاد - القاهرة - تتعامل زامبيا مع واحدة من أسوأ حالات تفشي الكوليرا في السنوات الأخيرة حيث توفي 351 شخصا وتم تسجيل ما يقرب من 9000 حالة نشطة.

ويقول العاملون في مجال الصحة إنهم يسعون جاهدين لاحتواء الأزمة التي من المحتمل أن تكون الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ الأزمة الأولى في عام 1977.

وتجمع أقارب الأشخاص الذين يتلقون العلاج يوم الجمعة خارج استاد في العاصمة لوساكا في انتظار معلومات عن أحبائهم.

قال عم مريض الكوليرا، "إنهم يعلنون الأسماء هنا ، لكن (غير مسموع) ابن أخي. لذلك لا أعرف ما الذي يجري. ما إذا كان ابن أخي قد مات ، لا أعرف ما إذا كان على قيد الحياة، لا أعرف".

وحث الرئيس هاكايندي هيشيليما الناس على الانتقال من البلدات إلى القرى لأن سوء الصرف الصحي في بعض المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يعد أرضا خصبة لتكاثر الكوليرا.

وظل حظر الجنازات والدفن العائلي ساريا. يتم تطبيق المزيد من قواعد الطوارئ وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

تقول سيلفيا ماسيبو ، وزيرة الصحة الزامبية، "لقد أخبرتهم أنهم لا يستطيعون المشاركة في الدفن ، وأخبرتهم أيضا أنه لا يمكنهم إقامة جنازات في منازلهم كما طلبت من عامة الناس عدم حضور الجنازات بعد الآن".

"لتجنب تلك الجنازات ، خاصة إذا توفي شخص ما بسبب الكوليرا لأنهم يخاطرون بحياتهم. أعتقد أنه في البداية كان الأمر صعبا بعض الشيء، لكن يمكنني أن أخبرك أنه، بشكل عام، أعتقد أن الرسالة تغرق".

تنتقل الكوليرا عن طريق تناول الطعام و / أو الماء الملوث. وأشار الخبراء إلى أن تغير المناخ مسؤول عن هطول الأمطار الغزيرة التي تلوث مياه الشرب لأولئك الذين يعيشون في المناطق المزدحمة والأكثر فقرا.