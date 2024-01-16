اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان رقم 3، بانه "ردًا على جرائم "النظام الصهيوني" ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران "صهيونية"، تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية، وكان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد بلدنا الحبيب".
وتابع البيان "نؤكد لامتنا الحبيبة أن العمليات الهجومية لحرس الثورة سوف تستمر حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم "للشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري في بيان رقم 3: دمرنا بصواريخ باليستية مراكز تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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