افادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر أمني بان القوات المصرية احبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية. ولفتت قناة القاهرة الإخبارية الى ان مصر اعتقلت 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر أمني: القوات المصرية تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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