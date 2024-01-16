أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أنّ "الحرس الثوري الإيراني قصف ليل 15/16 كانون الثّاني 2024، بالعديد من الصّواريخ البالستيّة، عددًا من المناطق المأهولة بالمدنيّين في أربيل، وللأسف المعلومات الأوّليّة تشير إلى مقتل أربعة مدنيّين وإصابة 6 آخرين، حالات بعضهم حرجة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الحرس الثّوري أعلن أنّ هذه الهجمات كانت على عدد من مقار الجماعات المعادية لإيران، ونحن نرفض هذه التّبريرات الّتي لا أساس لها من الصّحة، وللأسف دائمًا ما يتمّ استخدام حجج واهية لمهاجمة أربيل، في حين أنّ أربيل طالما كانت منطقة مستقرّة ولم تكن أبدًا مصدر تهديد لأيّ جهة".
وشدّد المجلس على أنّ "هذا الاعتداء يمثّل خرقًا واضحًا لسيادة الإقليم والعراق، وينبغي على الحكومة الاتحاديّة والمجتمع الدولي عدم السّكوت إزاء هذه الجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس أمن كردستان أعلن مقتل 4 مدنيين بالضربات الإيرانية: نرفض تبريرات الحرس الثوري والاعتداء خرق لسيادتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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