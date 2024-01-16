مجلس أمن كردستان أعلن مقتل 4 مدنيين بالضربات الإيرانية: نرفض تبريرات الحرس الثوري والاعتداء خرق لسيادتنا

أعلن مجلس أمن ​إقليم كردستان​، أنّ "الحرس الثوري ال​إيران​ي قصف ليل 15/16 كانون الثّاني 2024، بالعديد من الصّواريخ البالستيّة، عددًا من المناطق المأهولة بالمدنيّين في ​أربيل​، وللأسف المعلومات الأوّليّة تشير إلى مقتل أربعة مدنيّين وإصابة 6 آخرين، حالات بعضهم حرجة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الحرس الثّوري أعلن أنّ هذه الهجمات كانت على عدد من مقار الجماعات المعادية لإيران، ونحن نرفض هذه التّبريرات الّتي لا أساس لها من الصّحة، وللأسف دائمًا ما يتمّ استخدام حجج واهية لمهاجمة أربيل، في حين أنّ أربيل طالما كانت منطقة مستقرّة ولم تكن أبدًا مصدر تهديد لأيّ جهة".

وشدّد المجلس على أنّ "هذا الاعتداء يمثّل خرقًا واضحًا لسيادة الإقليم و​العراق​، وينبغي على الحكومة الاتحاديّة و​المجتمع الدولي​ عدم السّكوت إزاء هذه الجريمة".