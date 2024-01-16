الدفاع التركية: تدمير 23 هدفًا للإرهابيين والقضاء على عدد منهم شمالي العراق وسوريا

تدمير 23 هدفا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" ​الإرهاب​ي شمالي ​العراق​ و​سوريا​.

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "المقاتلات التّركيّة شنّت غارات جوّيّة على مواقع إرهابيّة في مناطق: متينا، هاكورك، قنديل، غارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا"، مشيرةً إلى أنّ هذه الغارات "تأتي بهدف تحقيق أمن الشعب التركي، والقضاء على التّهديدات ضدّ ​القوات التركية​، وذلك في إطار حقّ الدّفاع عن النّفس، بموجب المادّة 51 من اتفاقيّة ​الأمم المتحدة​".

وأكّدت في بيان، أن الغارات "أسفرت عن تدمير 23 موقعًا للتّنظيمات الإرهابيّة، يرجح وجود قياديّين إرهابيّين فيها، إلى جانب تحييد أعداد كبيرة من الإرهابيّين"، موضحةً أنّ "المواقع الّتي استهدفتها الغارات تباينت ما بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر، ومرافق تؤمّن الدّخل للتّنظيمات الإرهابيّة". وشدّدت كذلك على "مواصلة القوّات التّركيّة مكافحتها للإرهاب بكلّ حزم وعزم، لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الدّفاع التّركي يشار غولر، القضاء على 77 عنصرًا من تنظيم "بي كي كي" وتدمير 78 هدفًا، وذلك بغارات جوّيّة تنفّذها القوّات التّركيّة منذ السّبت الماضي شمال سوريا والعراق.