انفجار قنبلة بجنوب شرق إيران دون وقوع إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، عن انفجار قنبلة صوتية في مدينة إيرانشهر صباح اليوم الثلاثاء دون أن تخلف أضرارا أو إصابات.

وبحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، قال القائم بأعمال حاكم منطقة إيرانشهر مهرداد جهانديده: أنه "في تمام الساعة 8:10 صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية يدوية الصنع في الكيلومير الـ5 من طريق سرباز إيرانشهر قرب قرية شهر دراز، ولحسن الحظ لم يتسبب ذلك في خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ملابسات الحادث وهوية المتورط أو المتورطين فيه.

وغالبا ما تظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في عناوين الأخبار الإيرانية بسبب مقتل عناصر من حرس الحدود الذين يكافحون تهريب المخدرات والإرهاب، وتزيد تعقيدات الوضع الاقتصادي والبيئي والديني من حدة التوترات في المنطقة.

وكانت إيران شهدت في مطلع العام انفجارين وقعا في مدينة كرمان وسط البلاد، خلال الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق يناير 2020.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية عقب الحادث: "كان هناك حقيبتان من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أن منفذ أو منفذي هذه الحادثة قاموا بتفجير القنابل عن طريق التحكم عن بعد".

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

وقال التقرير التلفزيوني إن عدة أشخاص أصيبوا في تدافع بعد الانفجارين، مضيفا أنه تم نشر مجموعات في مكان الحادث.