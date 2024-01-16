"امبري": صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة التجارة البحرية البريطانية افادتها بتقرير عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف باليمن. واكدت وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر. كما نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر ملاحي يمني تأكيدع ان "قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر".

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