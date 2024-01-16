خارجية السعودية: هجمات البحر الأحمر متصلة بالحرب بغزة وما تفعله إسرائيل يعرّض أمن المنطقة للخطر

عبّر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرجان، قلقه "تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام".

ولفت إلى أنّ "خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية"، موضحًا أنّ "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة"، مشددًا على أنّه "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة".

وذكر بن فرحان "أننا لا نرى أيّ إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد"، مشيرًا إلى أنّ "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة"، معتبرًا أنّ "الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة"، موضحًا أنّ "ما تفعله إسرائيل في غزة يعرض أمن المنطقة للخطر ويهدد السلام".