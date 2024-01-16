نتانياهو لرؤساء مستوطنات غلاف غزة: علينا تحقيق النصر على "حماس" قبل إعادة السكان لمستوطنات الغلاف

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى رؤساء مستوطنات غلاف غزة، أنه "علينا تحقيق النصر على حماس قبل إعادة السكان إلى مستوطنات الغلاف".

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