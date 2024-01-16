قُتل (م.ق.أ.) وهو من بلدة تعلبايا البقاعية في البرازيل من قبل ملثم دخل إلى مؤسسته بهدف السرقة، حيث ناشدت عائلته وزارة الخارجية والمغتربين العمل على كشف ملابسات الجريمة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مقتل لبناني في البرازيل وعائلته تناشد وزارة الخارجية لكشف ملابسات الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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