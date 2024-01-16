وأضاف وزير الخارجية خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن المملكة تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، وأنه ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.
وأعرب عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.
وشدد بن فرحان على أن وقف إطلاق النار نقطة بداية لتحقيق العدالة من أجل الفلسطينيين، معتبرا أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري.
وقال: "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، ولا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: لا مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب وأولويتنا تقليل التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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