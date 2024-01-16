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وزير الخارجية: لا مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب وأولويتنا تقليل التصعيد

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن أولوية المملكة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي بالمنطقة، مشددا على ضرورة التركيز على المعاناة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن المملكة تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، وأنه ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.

وأعرب عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.

وشدد بن فرحان على أن وقف إطلاق النار نقطة بداية لتحقيق العدالة من أجل الفلسطينيين، معتبرا أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري.

وقال: "أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، ولا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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