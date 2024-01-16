الرئيس العراقي يؤكد سعيه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إستونيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إستونيا.

وقال الرئيس رشيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاستوني آلار كاريس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق يشهد استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، معربًا عن استنكاره كل الاعتداءات على الأراضي العراقية، وإدانته للعدوان المستمر على قطاع غزة، داعيًا إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار.

من جانبه، قال الرئيس آلار، إن العلاقات الثنائية مع العراق نشطة، مشيرًا إلى أن العراق حاليًا يتمتع بازدهار، منوهًا بأن بلاده تقدم كل الجهود لتحقيق الأمن والسلام في العراق.

وأضاف الرئيس آلار، أنه ناقش في العراق التحديات في أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا دعم بلاده للجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.