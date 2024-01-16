كيف فاز ترمب في ولاية أيوا

كشف استطلاع AP VoteCast عن نقاط القوة التي مكنت الرئيس السابق دونالد ترمب من الفوز في ولاية أيوا، حيث قال حوالي 7 من كل 10 من سكان أيوا الذين تجمعوا لصالح ترمب إنهم كانوا يعرفون طوال الوقت أنهم سيدعمون الرجل الذي أعاد تشكيل الحزب الجمهوري من خلال حركته السياسية «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». وفاز ترمب بأغلبية أعضاء الحزب الذين يقولون إنهم يؤيدونه، وهي علامة على نفوذه المتزايد في ولاية حرمته من الفوز قبل ثماني سنوات.

شبكة دعم

وبين الاستطلاع أن المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا قد انتهت عمليا قبل أن تبدأ، بسبب قيام ترمب ببناء شبكة دعم عميقة على مدى ثلاث جولات رئاسية.

وحاول منافسوه الرئيسيون - حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي - تشكيل تحالفاتهم الخاصة. لكن لا شيء يمكن أن يضاهي المزايا الديموغرافية التي تمتع بها ترمب في أول مسابقة رئاسية هذا العام، وقال راماسوامي إنه سيعلق حملته بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية.

قوة طاغية

ودخل ترمب البالغ من العمر 77 عامًا ولاية أيوا باعتباره المرشح الحزبي المفضل، وأظهر AP VoteCast سبب تحوله إلى قوة طاغية بين ناخبي الحزب الجمهوري في الولاية.

لقد فضلته التركيبة السكانية، ولكن كذلك كانت القضايا التي أعطاها الناس الأولوية: الهجرة والاقتصاد.

ومن بين ما يقرب من 4 من كل 10 أعضاء في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا الذين حددوا الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة، فإن حوالي 6 من كل 10 يؤيدون ترمب. واتفق المشاركون في المؤتمرات الحزبية مع موقفه المتشدد بشأن إيجاد سبل للحد من الهجرة.

ويؤيد حوالي 9 من كل 10 أشخاص بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينما أعرب حوالي 7 من كل 10 عن دعمهم القوي للفكرة التي دافع عنها ترمب لأول مرة خلال حملته الانتخابية عام 2016. وتقول الغالبية العظمى، حوالي ثلاثة أرباع، إن المهاجرين يضرون بالولايات المتحدة، وهو مؤشر على وجود رغبة في خفض مستويات الهجرة الإجمالية.

وأعطى حوالي ثلث أعضاء التجمع الحزبي الأولوية للاقتصاد. ومن بين أولئك الذين فعلوا ذلك، فإن حوالي نصفهم يؤيدون ترمب.

أداء قوي

وكان أداء ترمب قويًا في البلدات الصغيرة والمجتمعات الريفية، حيث قال حوالي 6 من كل 10 من أعضاء الحزب أنه تفوق بسبب قلة وجود متعلمي الجامعات. وأنه سيواجه صعوبة أكبر في العديد من الولايات التي يجب أن يفوز بها في الانتخابات العامة في نوفمبر لأنها حضرية، وأكثر تنوعًا عرقيًا، ولديها عدد أكبر قليلاً من خريجي الجامعات كنسبة مئوية من سكانها البالغين أكثر من ولاية أيوا. ويعدAP VoteCast هو استطلاع لأكثر من 1500 ناخب قالوا إنهم يخططون للمشاركة في المؤتمرات الحزبية، وتم إجراء الاستطلاع من قبل وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة.

نقاط الضعف

وكشفت ولاية أيوا أيضًا عن بعض نقاط الضعف الوطنية لترمب، الذي خسر محاولته إعادة انتخابه عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

وتمثل الضواحي نقطة ضعف نسبية بالنسبة لترمب. ويعد هذا تحديًا رئيسيًا لأن AP VoteCast أظهر أن ما يقرب من نصف الناخبين في الانتخابات العامة لعام 2020 قالوا إنهم يعيشون في الضواحي. وفقط حوالي ثلث الجمهوريين في ولاية أيوا في الضواحي يؤيدونه. ومع ذلك، لم يكن أي من أقرب منافسيه أفضل من ترمب في الضواحي: حوالي 3 من كل 10 أعضاء حزبيين في ولاية أيوا في الضواحي دعموا أيضًا كلاً من هيلي وديسانتيس، على التوالي.

ولا يتمتع ترمب بنفس القدر من الجاذبية بين خريجي الجامعات. وحوالي 2 من كل 10 من مؤيدي ترمب في ولاية أيوا يحملون شهادة جامعية، مقارنة بما يقرب من نصف أولئك الذين دعموا ديسانتيس وأكثر بقليل من ذلك بالنسبة لهايلي.

وهناك مشاكل ترمب القانونية. حيث تم توجيه الاتهام إليه عدة مرات في عام 2023 ويواجه خطر إدانة جنائية واحدة أو أكثر. لكن يبدو أن هذا لم يلحق حتى الآن ضررا يذكر بمكانته بين الناخبين الجمهوريين.

فاز ترمب بسبب الهجرة والاقتصاد:

من بين ما يقرب من 4 من كل 10 أعضاء حددوا الهجرة باعتبارها القضية الأكثر أهمية بالنسبة للأمة

يؤيد حوالي 6 من كل 10 ترمب واتفق المشاركون في المؤتمرات الحزبية مع موقفه المتشدد بشأن إيجاد سبل للحد من الهجرة.

يؤيد حوالي 9 من كل 10 أشخاص بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

أعرب حوالي 7 من كل 10 عن دعمهم القوي للفكرة التي دافع عنها ترمب لأول مرة خلال حملته الانتخابية عام 2016

تقول الغالبية العظمى، حوالي ثلاثة أرباع، إن المهاجرين يضرون بالولايات المتحدة

أعطى حوالي ثلث أعضاء التجمع الحزبي الأولوية للاقتصاد. ومن بين أولئك الذين فعلوا ذلك، فإن حوالي نصفهم يؤيدون ترمب.