برنامج جديد بمجمع الملك سلمان لتعليم اللغة العربية للطلبة الدوليين من 41 جنسيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة بدء الدراسة الحضورية لبرنامج تعليم اللُّغة العربيّة للناطقين بغيرها في مركز (أبجد) لتعليم اللُّغة العربيّة؛ وذلك ابتداءً من 25 يناير الحالى في مقر المجمع. يتضمن البرنامج تعليم اللغة العربية للطلبة الدوليين من 41 جنسيه يمثلون مختلف القارات وهو ما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية السعودية 2030 سعيًا إلى إبراز جهود المملكة في دعم اللُّغة العربيّة، ونشر ثقافتها عالميًّا بتقديم تعليمٍ متميزٍ في بيئةٍ ثقافيةٍ جاذبة.

ويقدّم مركز (أبجد) لتعليم اللُّغة العربيّة تعليمًا متميزًا يجمع في التعلُّم بين اللُّغة العربيّة، وثقافتها في بيئةٍ تعليميةٍ جاذبة، ويشتمل على 4 مستويات تعليمية تتوافق مع الإطار الأوروبي (A1, A2, B1, B2) بمعدل شهرين لكل مستوى تعليمي، ويتكون كل مستوى من (160) ساعة تعليمية بمعدل 20 ساعة أسبوعيًّا، إضافةً إلى الأنشطة الثقافية الإثرائية.

ويعتمد البرنامج التعليمي على منهج الوحدات الدراسية المتكاملة التي تشتمل على عناصر اللُّغة ومهاراتها، وتعتمد في تصميمها على الإطار الأوروبي في تدريس اللُّغات الأجنبية حتى يكون المتعلم في نهاية البرنامج قادرًا على توضيح المفاهيم المتصلة بتراكيب اللُّغة العربيّة ومفرداتها وأصواتها وإملائها، وتحديد أبرز جوانب الثقافتين العربية والسعودية، وتطبيق مهارات اللُّغة العربيّة وعناصرها تحدّثًا وكتابةً، والتواصل مع الآخرين في مواقف وسياقات مختلفة.

ويهدفُ مركز (أبجد) لتعليم اللُّغة العربيّة إلى توفير تعليم متميّز للناطقين بغيرها، على نحوٍ يمكّنهم من التواصل والحديث مع الآخرين باللُّغة العربيّة وذاك من خلال برنامجٍ متميزٍ مصمّم وفقًا لأفضل المعايير العالمية في تدريس اللُّغات، إضافةً إلى نشر اللُّغة العربيّة والثّقافة العربيّة السعوديّة عالميًّا؛ عبر الاطلاع على تراثها وعاداتها وتقاليدها، والتّعرُّف على مناطقها السياحية والأثرية بتقديم الأنشطة الإثرائية، وبرامج الرحلات والزيارات المعزّزة للتعليم، واكتساب الثقافة العربيّة السعوديّة، واستقطاب المتعلّمين الراغبين في تعلُّم العربيّة لغةً ثانيةً من أنحاء العالم، فضلًا عن توفير بيئةٍ لغويةٍ ثقافيةٍ جاذبة تساعد الطلاب والطالبات على الاندماج في المجتمع السعودي.