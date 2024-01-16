الرئيس الروسي: الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت مزورة

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي جرت بآلية التصويت عبر البريد كانت مزورة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات في روسيا: من المحتمل أن كل شيء يمكن تزويره، تماما كما تم تزوير الانتخابات السابقة في الولايات المتحدة من خلال التصويت عبر البريد، حسنا.. واضح ما هو التصويت عبر البريد لقد اشتروا بطاقات الاقتراع مقابل 10 دولارات، وكتبوها، ودون أي إشراف من المراقبين، رموها في صناديق البريد وانتهى الأمر.

بوتين: أوكرانيا قد تتعرض لضربة قاضية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن الدولة الأوكرانية قد تتعرض "لضربة قاضية" في حال طال النزاع، معتبراً أن المبادرة على الجبهة باتت "بشكل تام" بيد القوات الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون "لم يفشل هجوم اوكرانيا المضاد فحسب، بل باتت المبادرة على الجبهة حصراً بيد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جداً وقاضية"..

وأضاف قائلا من "المستحيل" تبديد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو في أوكرانيا.

وتابع حديثه أن الأفكار التي تطرحها أوكرانيا "صيغ معرقلة لعملية السلام"، وذلك في معرض حديثه عن محادثات سلام محتملة