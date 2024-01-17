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مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا ” أن الحكومة، تتضمن 13 وزيراً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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