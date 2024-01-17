مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012