مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا ” أن الحكومة، تتضمن 13 وزيراً.
ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا ” أن الحكومة، تتضمن 13 وزيراً.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012