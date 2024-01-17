أبو الغيط: الساحة العراقية لا يجب أن تكون مجالا لتصفية الحسابات

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الساحة العراقية لا يجب أبداً أن تصير مجالاً لتصفية الحسابات أو تحقيق المكاسب الإقليمية، محذرا من مغبة الانزلاق إلى توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط على نحو يُعرض أمن المنطقة وشعوبها للخطر الشديد.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط اليوم الأربعاء أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية.

وأكد أبو الغيط، الرفض القاطع والإدانة الكاملة للقصف الإيراني الذي استهدف مناطق عراقية في أربيل مساء أول أمس /الاثنين/، موضحا أن قرارات الجامعة العربية ومواقفها واضحةٌ وقاطعة في إدانتها لانتهاك سيادة العراق في وقائع سابقة، وأشار إلى أن الدول العربية تتعامل مع جيرانها وفق مبدأ حسن الجوار، وتتطلع إلى المعاملة بالمثل.

وشدد أبو الغيط، على التضامن الكامل مع الحكومة العراقية في أي إجراءات تتخذها حفاظاً على سيادة البلد وأمنه.