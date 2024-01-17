79 مصاب وقتيل بانفجار ضخم بنيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت السلطات النيجيرية عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 77 آخرين جراء وقوع انفجار ضخم في واحدة من أكبر المدن بالبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن الانفجار الضخم هز عشر بنايات في مدينة "إبادان" بولاية "أويو"، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ يبحثون في الوقت الحالي بين الأنقاض عن أشخاص يخشى أنهم مازالوا محاصرين بالداخل.

وقد طوقت قوات الأمن المنطقة بينما هرعت سيارات الإسعاف إليها، وكثفت الطواقم الطبية جهودها لإنقاذ المصابين جراء الانفجار.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن متفجرات كانت مخزنة للاستخدام في عمليات التعدين غير القانونية، وذلك حسبما أعلن حاكم ولاية "أويو" سيي ماكيندي بعد تفقده الموقع.

وأضاف ماكيندي أنه لم يتضح على الفور من قام بتخزين المتفجرات، كما أنه لم يعلن عن أي اعتقالات على خلفية الانفجار حتى الآن إلا أنه أكد أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الانفجار وتقديم من تثبت إدانته إلى العدالة.