السفير الصينى معلقًا على زيارة وانغ لي لمصر: بداية لتعزيز العلاقات الثنائية في 2024

ياسر رشاد - القاهرة - علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على زيارة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بإن الزيارة إلى مصر وجامعة الدول العربية لها أهمية بالغة وتعد بداية لتعزيز العلاقات الثنائية في العام الجديد.

وقال السفير الصينى في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم إن زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر شهدت مباحثات مكثفة مع الجانب المصري وكذلك مع جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى وزير الخارجية وانغ يي وتباحثا بعمق حول العديد من القضايا، ونقل الأخير تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس السيسي الذي تجمعه معه علاقة صداقة وأخوة معتبرا أن الثقة المتبادلة بين الزعيمين هي أساس العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد السفير الصيني أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي حققت تقدما كبيرا رغم الصعوبات التي تواجه العالم كله مشددا على دعم بكين لمصر للحفاظ على سيادتها كما تدعم دورها الإقليمي المهم.

وأكد كذلك على دعم الصين لمصر باعتبارها عضوا جديدا في مجموعة بريكس لافتا إلى أن الصين ستكون الشريك الاستراتيجي طويل الأمد في طريق مصر نحو التنمية وتطلع للتعاون معها. وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية مقبلة على عصر ذهبي جديد بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما لفت السفير إلى لقاء وزير الخارجية الصيني مع نظيره المصري سامح شكري وتباحثهما حول التعاون في مجالات مختلفة من بينها الشراكة في إطار مبادرة الحزام والطريق وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وأضاف أن التعاون متسع ليشمل التعاون في التنقيب وإنشاء مركز تنقيب عن الآثار تحت الماء في الإسكندرية.

وأوضح أن اللقاء كذلك شمل التنسيق والتواصل بشأن القضايا الإقليمية. ووضع وزيرا الخارجية خطة خمسية للتعاون بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة وهي خطة مفصلة وواضحة ستساهم في دفع العلاقات إلى مستوى أعلى والموائمة بين مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية مصر 2030.

وأضاف أن هناك كذلك تواصل وتنسيق حول القضايا الإقليمية وتعزيز استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وتشجيع السياح الصينيين لزيارة مصر لافتا إلى تضاعف عدد السائحين عن فترة ما قبل الجائحة، وهناك 20 رحلة ذهاب و آياب أسبوعيا بين البلدين.

وأكد وزيرا الخارجية على بدء عصر ذهبي جديد بين البلدين بعد مرور 10 سنوات على إقامة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.