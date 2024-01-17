ضرورة استقدام حكومة جديدة .. النائب عبدالمنعم إمام: مستوى معيشة الفرد المصري هو أكبر معيار على تقييم فشل الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر - قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن النواب طالما تحملوا ما أسماه بـ«مآسي المواطن المصري» في دوائرهم الانتخابية؛ بسبب أزمات وزارة التموين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «Etc»، مساء الثلاثاء، أن جلسة الاستماع لـ وزير التموين داخل أروقة مجلس النواب؛ شهدت تعبيرًا عن ما يؤلم الشعب المصري؛ مستكملا: «بعض السلع التي نستوردها قد تتأثر بسبب أزمة النقد الأجنبي؛ ولكن لماذا لا نجد سلع مصر لديها اكتفاء ذاتي منها، مثل السكر والبصل».

وذكر أن ملف التموين يشهد ما أسماه «فشلا إداريا»؛ نتج عنه عدم توفير الحد الأدنى من احتياجات المواطن المصري.

وأوضح أن تصريحات وزير التموين أمام مجلس النواب، لم تكن مُرضية أو مقنعة للنواب، مستطردًا: «لا نرى جديدا.. كلها كلمات في نفس الإطار.. ومستوى معيشة الفرد المصري هو أكبر معيار على تقييم فشل الحكومة».

وأكد أنه بصدد تقديم عدة استجوابات لوزارة التموين في الدور البرلماني المقبل، مشددًا على ضرورة استقدام حكومة جديدة نظرًا لسوء أداء الحكومة الحالية؛ وفقًا لقوله.