انت الان تتابع خبر تزوج بأخرى.. سيدة تنتقم من زوجها بأحراق سيارته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورصدت كاميرات المراقبة في منطقة حلوان سيدة تحمل زجاجات بها مواد بترولية وألقتها على سيارة، ثم أشعلت النيران فيها وفرت هاربة من مكان الحادث.

وفوجئ الأهالي، في شارع شهير بوسط حلوان بالنيران تلتهم سيارة ملك رجل أعمال شهير وصاحب محلات في المنطقة، وعلى الفور سارعوا بإطفائها خوفا من أن تشتعل في السيارات المتوقفة بجوارها.



وأبلغ الأهالي قسم الشرطة الذي تتبعه المنطقة، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة تبيّن أن السيارة مملوكة لرجل أعمال، وتفحمت بالكامل أثناء وجودها أسفل منزله.

وبسؤال مالك السيارة قرر أنه لا يتهم أحداً بالتسبب في حدوث الواقعة، وتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران في سيارته حدوث ماس كهربائي بالضفيرة الخاصة بالسيارة.

لكن بالعودة لكاميرات المراقبة المحيطة بمكان واقعة تبين أن سيدة وراء إشعال النيران، وبعرض المعلومات على النيابة العامة حددت هويتها وتبين أنها زوجة صاحب المحلات، وأنها أشعلت النيران للانتقام.

واستمعت النيابة لأقوال السيدة التي أكدت أنها متزوجة من مالك السيارة منذ ما يقرب من 20 عامًا، وبعد أن وقفت بجواره تركها وترك أبناءه وتزوج حديثًا من فتاة صغيرة، فاشتعلت نار الغيرة والانتقام في قلبها فلم تجد طريقة للتعبير عن غيرتها وغضبها سوى بحرق السيارة.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء مالك السيارة لسماع أقواله في الحادث.

