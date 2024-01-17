"الدفاع الأمريكية" تتوقع هجمات حوثية على قواعدها العسكرية في المنطقة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، عبر صحف أمريكية، أن اليمنيين أعدّوا خططاً لاستهداف القواعد الأميركية في المنطقة العربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الحوثيين إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

على جانب آخر، قصفت كتائب القسام ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.