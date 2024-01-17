إسرائيل تقصف الكنيسة الإنجيلية الوطنية جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية الكنيسة الانجيلية الوطنية في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، وأحدثت أضرار كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب .

على جانب آخر، كتائب القسام تقصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخ انطلاقاً من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

وتخوض كتيبة طولكرم في فلسطين اليوم أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، عبر صحف أمريكية، أن اليمنيون أعدّوا خططاً لاستهداف القواعد الأميركية في المنطقة العربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الحوثيين إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

على جانب آخر، قصفت كتائب القسام ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.