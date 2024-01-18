بطائرات مسيرة وصواريخ.. الجيش الباكستاني يُجهر عن دفاعاته الضاربة لإيران

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الباكستاني، الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافا لجماعتين "إرهابيتين" هما جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.

وأضاف الجيش الباكستاني، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية وحث على "الحوار والتعاون" لحل المشكلات بين "البلدين الشقيقين".

وجاءت الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.

فيما نفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول استخباري باكستاني.

الضربات نفذت ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان موجودة داخل إيران.

فيما سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان"، وأن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني.