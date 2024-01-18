وزير التعليم يتفقد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

واستهل الوزير، جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدي بها امتحان الشهادة الإعدادية 633 طالبة، حيث تفقد عددًا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، لتؤكد الطالبات سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها، بحسب بيان الوزارة.

كما التقى الوزير، بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، وطمأنهم على مستوى الامتحانات، والاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، حيث يؤدي بها 612 طالبًا الامتحانات، واطمأن على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة.

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد الدكتور رضا حجازيي، مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حيث يؤدي الامتحان بها 460 طالبة.

رافق الوزير، خلال الجولة، خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.