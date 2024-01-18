مصلحة الأرصاد نفت حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 و21 الحالي: طقس مستقر مع ارتفاع بالحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منطقةً من الضّغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشّرقي للمتوسّط، وتؤدّي إلى طقس مستقر مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة لهذا الشّهر".

ونفت في نشرتها الصّباحيّة، "ما يتمّ تداوله على وسائل التّواصل الاجتماعي، عن حدوث عاصفة ثلجيّة شديدة في 20 و21 كانون الثّاني"، مهيبةً بالمواطنين "أخذ المعلومات من مصادرها الرّسميّة". وأشارت إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 9 و17 درجة في ​طرابلس​، وبين 3 و13 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرّقة في الفترتين الصّباحيّة والمسائيّة خاصّةً شمالي البلاد".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشّماليّة خلال الفترة الصّباحيّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب متوسّطة ومرتفعة مع رياح ناشطة، وارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصّةً على السّاحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة؛ واحتمال طبقات خفيفة من الغبار".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إلى سيّئ أحيانًا على الجبال بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و75%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".