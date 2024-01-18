محفوظ التقى نقيب المصورين: لتعزيز دور النقابة وحماية المصورين في كل المؤسسسات الإعلامية

أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، خلال لقائه نقيب المصورين الصحافيين علي علوش "دعمه لنقابة المصورين التي تعمل في ظروف صعبة، وتنقل الحقيقة والصورة الصحيحة"، مشدداً على "ضرورة تعزيز دور النقابة وحماية المصورين في كل المؤسسسات الإعلامية شرط أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة للمصور الصحافي".

كما اكد "دعمه مساعي نقابة المصورين ورئيسها لتعجيل خطوات التشريع لنقابة المصورين، ودعمه فكرة ان تقوم النقابة بتدريب جميع المصورين في المواقع الالكترونية، وتسليحهم بالمعرفة اللازمة"، مبدياً "استعداده لوضع قاعة المجلس بتصرف رئيس النقابة".