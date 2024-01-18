وزير البيئة: 20 في المئة من لبنان مساحة خضراء ويجب المحافظة عليها

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، خلال احتفال "أكاديميّة التّنمية المستدامة (ACE)" في الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة (LAU) والهيئة الشّبابيّة لحماية البيئة، بتخريج الدّفعة الثّالثة، الّتي ضمّت 25 شابًّا وشابةً أنهوا تدريبات للمحافظة على الموارد الطّبيعيّة والغابات في لبنان، في حرم جبيل الجامعي، إلى "الوضع الصّعب الّذي تواجهه قضيّة البيئة في لبنان"، موضحًا أنّ "هناك 20 في المئة من المساحة الخضراء في لبنان، ويجب المحافظة عليها استنادًا إلى التّنوّع الاقتصادي المهمّ والطّاقات الشّبابيّة الواعدة الّتي يمتلكها لبنان".
من جهته، لفت رئيس الجامعة ميشال معوض، إلى أنّ "شراكة الجامعة وعملها مع "جمعيّة التّحريج في لبنان (LRI)" يندرج ضمن أهداف "LAU" من جوانب عدّة، لجهة مساندة قضيّة البيئة الّتي تعرّضت لتحدّيات كثيرة في لبنان منذ بداية الأزمة، في موازاة النّقص في الوعي والإهمال الواسع، ما أدّى إلى تقلّص المساحات الخضراء، إضافةً إلى الحرائق المتعمّدة والنّزاعات".
وحضّ على "العمل من أجل لبنان الأخضر، الّذي يجب أن يبقى كذلك"، مشيدًا بـ"التزام ياسين بقضيّة البيئة والنّهج العملي الّذي يتّبعه في مقاربة ملفّاتها". وتمنّى على الخرّيجين أن "يكونوا سفراء لمستقبل تتمّ فيه إدارة الموارد الطّبيعيّة بشكل مستدام"، مؤكّدًا "أهميّة اليقظة البيئيّة الّتي بدأت تعطي ثمارها، وهذا مدعاة للإعجاب".
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