بوعبود التقى بخاري ووضعه في أجواء أنشطة المعهد الفني الأنطوني ودوره

زار رئيس المعهد الفنّي الأنطوني في الدّكوانة الأب ​شربل بوعبود​، السّفير السّعودي ​وليد بخاري​، ترافقه مستشارة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، سينتيا غريب.

ووضعه الأب بوعبود، في أجواء أنشطة المعهد الفنّي الأنطوني، وسط الظّروف الّتي يعيشها الوطن، وتفعيل ورش العمل الّتي تساعد على من الخروج الضّغوطات النّفسيّة، ودور المعهد بالمحافظة على الفنون التّراثيّة والحرفيّة.

بدوره، شكر بخاري بوعبود، مثمّنًا "دور المعهد في نشر الفنون والثّقافة، وخصوصًا تعليم أصول الخطّ العربي، الّذي يعكس الهويّة العربيّة الأصيلة".

وفي الختام، قدّم الأب بوعبود هديّةً تذكاريّةً من الخطّ العربي.