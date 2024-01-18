مجلس كنائس الشرق الاوسط أعلن إطلاق النسخة العربية من كتيّب "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين"

أعلن مجلس كنائس الشرق الاوسط، إطلاق النسخة العربية من كتيّب "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" لسنة 2024، بعنوان "أحب الرب إلهك وأحب قريبك مثلما تحب نفسك (لوقا 10: 27)".

ولفت المجلس إلى أنّه "جاء اختيار هذا العنوان في وقت يعاني فيه العالم والشرق الأوسط من حروب وصراعات وأزمات وانقسامات عدة في ظل موجة من الظلم واللاعدالة وخطاب الكراهية. من هنا يدعونا الكتيب إلى "السير سوية والصلاة والعمل معا في محبة متبادلة خلال هذه الفترة الصعبة التي يواجهها العالم، خصوصا وأن محبة المسيح التي توحد جميع المسيحيين هي أقوى من كل الإنقسامات وهي التي ستتغلب على كل أنواع العنف"، ويرتكز الكتيب على "النص البيبلي لوقا 10: 25-37، حيث أعاد يسوع التأكيد على التعاليم اليهودية التقليدية في سفر التثنية 6: 5، " فأحبوا الرب إلهكم بكل قلوبكم وكل نفوسكم وكل قدرتكم"، وفي سفر اللاويين 19: 18ب، "أحب قريبك مثلما تحب نفسك".

وأوضح أنّ "في مقدمة الكتيب التي كتبها الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس بعنوان "تلك التي لا تسقط ابدا"، يقول: تطرح هذه الآية التحدي الاكبر على الانسان: ان يحب الرب وان يحب قريبه مثل نفسه. هنا تساوي الآية بين محبة الانسان لنفسه ولربه ولقريبه، وهذه ذروة الايثار وذروة العدالة اللتين تتطلبان تهذيبا للذات وترويضا للأنانية الجامحة. تحمل هذه الآية في معانيها قيمة أساسية من قيم التماسك والانسجام الاجتماعيين، والجدير التذكير به، خصوصا لكل من ضلوا السبيل ويتنكرون لإيمانهم، ان سلم القيم هذا، الذي وجد ذروته مع السيد المتجسد، هو أساس الحضارة الحديثة التي نشهد هجوما عليها اليوم في بعض الأوساط وفي بعض المجتمعات في العالم".

وأضاف المجلس: "لمناسبة "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" 2024، وجه الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط كلمة كمقدمة للنسخة العربية من كتيب أسبوع الصلاة لهذه السنة، قال فيها: من جديد، ومثل كل عام، يطل علينا أسبوع الصلاة من اجل الوحدة حاملا معه وعود تلاق ومحبة تنضح من لقاء من اعتنقوا ايمان الفادي الحبيب الذي لم يستطع أحد ان يزيد على رسالته الخلاصية حرفا واحدا".

وذكر أنّه "يلتقي المسيحيون كل سنة، في كل اصقاع المعمورة، حول نص جمعته ونظمته مجموعة من المؤمنين الذين قرروا تخطي الفروقات المذهبية والاجتهادية والعمل من منطق كنيسة المخلص الواحدة الاحدة، تلك البيعة الدهرية التي بناها على الصخرة، والتي، رغم الاضطهادات والتنكيل والتعذيب ومحاولات الإبادة بقيت عصية على الفناء، كما السيد الذي لا فناء لملكه. ينتج المسيحيون كل سنة نصا كتابيا، مدروسا وحسن التنسيق، يترجمونه الى كل لغات العالم، ويعممونه على المؤمنين، من اجل ان يتحلقوا حوله كعنصر جامع للأفئدة والعقول والتطلعات وقواعد السلوك في الحياة اليومية، مع القريب والبعيد".

ولفت إلى أن "هذه السنة اتى الخبر الطيب والنص المبارك من جماعة "الدرب الجديد" في بوركينا فاسو، في الغرب الافريقي، تلك القارة المفعمة بالإيمان والتي يبذل مؤمنوها الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على ايمانهم ونشره وموضوعه "أحب الرب إلهك بكل قلبك، وبكل نفسك، وبكل قوتك، وبكل فكرك، وأحب قريبك مثلما تحب نفسك" (لو 10: 27). ومثل كل سنة، تقوم دائرة اللاهوت والعلاقات المسكونية بنقل كتاب الصلوات من اجل الوحدة الى اللغة العربية وتضعه في متناول المؤمنين في العالم العربي، او الناطقين بالعربية في كل انحاء العالم. اما الموضوع الذي اختارته المجموعة التي انتجته فيتمحور حول امر "خطير جدا"، حول تحد طرحه السيد على الجنس البشري خلال وجوده الأرضي والذي، بعد الفيتين، لم يستطع احد تخطيه او المزايدة عليه: المحبة".

واشار مجلس كنائس الشرق الى انه "مع انطلاق "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" 2024، لنتحد معا في الصلاة إلى الرب يسوع المسيح، على نية وحدة المسيحيين ومن أجل السلام في الشرق الأوسط والعالم، حاملين قلبا وفعلا شعار السنة "أحب الرب إلهك… وأحب قريبك مثلما تحب نفسك" (لوقا 10: 27)".

واضاف: "الصلوات والتأملات والقراءات اليومية الخاصة بـ"أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" 2024، "أحب الرب إلهك… وأحب قريبك مثلما تحب نفسك" (لوقا 10: 27). تنطلق إحدى أكثر المحطات المسكونية المنتظرة سنويا، وهي "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين". أسبوع يضم ثمانية صلاة عالمية تمتد بين 18 و25 كانون الثاني من كل سنة، نتحد خلالها في الصلاة والتأمل والترنيم إلى ربنا يسوع المسيح على نية وحدة منتظرة منذ عقود. وذلك عبر كتيب عالمي خاص يتولى مجلس كنائس الشرق الأوسط تعريبه سنويا، حيث حمل هذه السنة عنوان "أحب الرب إلهك… وأحب قريبك مثلما تحب نفسك" (لوقا 10: 27)".