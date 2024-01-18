انت الان تتابع خبر العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف المعارضة الإيرانية في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الخميس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، كلاوديو كوردوني؛ لبحث تعزيز واستمرار التعاون بين العراق والأمم المتحدة، فضلا عن بحث جملة من القضايا والملفات الإنسانية".وجرى، وفق البيان، "استعراض للزيارة التي قام بها كوردوني ووفد من بعثة الأمم المتحدة إلى عدد من مخيمات المعارضة الإيرانية في أربيل، للاطلاع على أوضاع تلك المخيمات بعد إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية عن الحدود، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين العراق وإيران".

واكد كوردوني، أن "عناصر المعارضة جددوا التزامهم بصفتهم المدنية، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والإقليم".

