بعد اتهامه حماس بأنها إرهابية.. تحالف القوى الفلسطينية يطالب بمحاسبة أحمد مجدلاني

ياسر رشاد - القاهرة - استنكرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية تصريحات عضو اللجنة التنفيذية، أحمد مجدلاني، التي يتهم فيها حركة حماس بأنها حركة "إرهابية" وتعتبرها إمعانًا في السقوط والاستسلام خدمة "لإسرائيل" وأمريكا وتغطية لجرائم الاحتلال الصهيوني.

قالت الفصائل، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه التصريحات الخطيرة والمرفوضة من شعبنا وفصائله الوطنية من هذا الشخص الساقط والمنبوذ، هو الذي لا يمثل إلا نفسه هي إمعان في التساوق مع العدو الصهيوني وتغطية للجرائم الوحشية وحرب الإبادة، التي تشن على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية؛ كما أنها تغطية وتشجيع للدول المعادية لشعبنا وحقوقه الوطنية، وجاءت تلبية لأسياده الصهاينة والأمريكان وأدواتهما في المنطقة والعالم.

وأضافت، أن أحمد مجدلاني هو من رموز مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي في"هرتسيليا"، ومستمر في لقاءاته وعلاقاته مع إسرائيل ودول وجهات معادية لشعبنا وهيئات ومؤسسات صهيونية وغربية.

وأوضحت، أن كتائب عز الدين القسام شرّفت شعبنا بعملية “طوفان الأقصى”، وبطولات قياداتها ومجاهديها، تمثل هذه الأيام طليعة حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وهي التى حققت هذا الانتصار العظيم لشعبنا وأمتنا وهي التي أذلت وهزمت وتهزم اليوم بجدارة مع كل قوى المقاومة جيش الاحتلال المجرم وتتصدى لجرائمه وعدوانه المستمر على أرضنا وشعبنا، كما أنها أفشلت بتضحيات وصمود شعبنا مخطط التهجير والتصفية لقضيتنا.

وطالبت فصائل تحالف القوى الفلسطينية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمحاسبة "أحمد مجدلاني" على هذه التصريحات الخطيرة والمشبوهة، والتي تلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا العادلة، وتدعو كل قوى شعبنا الحية لنبذ مثل هذه الشخصيات التي تتساوق جهارًا مع الاحتلال الصهيوني.

ولفتت إلى أن هذه التصريحات تؤكد دوره المشبوه والمكشوف وتشكل وصمة عار وجريمة كبرى على هيئات ومؤسسات السلطة والمنظمة التي نستغرب صمتها عن هكذا تصريحات وسلوكيات أساءت وتسيئ لمسيرة شعبنا النضالية وقضيتنا العادلة، وهم الآن منبوذون في أوساط شعبنا نتيجة دورهم المشبوه وسلوكهم ومواقفهم وتصريحاتهم الخطيرة والمدانة والمرفوضة من كل قوى شعبنا الحية.