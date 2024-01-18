أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات الهجرة غير الشّرعيّة، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، عن عصابة ينشط أفرادها من الجنسيّتَين اللّبنانيّة والسّوريّة، بعمليّات تهريب أشخاص بين لبنان وسوريا وإلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب الموت، وأنّ الرّأس المُدبّر لتلك العمليّات، يُدعى: "ع. ح." (مواليد عام 2000، سوري)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الّتي قامت بها هذه المفرزة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجده. بناءً عليه، قامت قوّة بمداهمة منزله وتوقيفه في محلّة المرج- البقاع الأوسط"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه، عُثر على جوازات سفر وهويّات وإقامات ومستندات شخصيّة مختلفة لأشخاص سوريّين".
وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليف عصابة تهريب أشخاص من الجنسيّة السّوريّة، وذلك من سوريا إلى لبنان ومنه إلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب، مقابل مبلغ 3500 دولار أميركي عن كلّ شخص، وأنّ الأوراق الّتي ضُبطت في منزله عائدة لأشخاص سوريّين قام بتهريبهم بالاشتراك مع آخرين؛ تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم". وأفادت بأنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة تهريب سوريين بـ"قوارب الموت" عبر لبنان إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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