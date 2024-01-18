سلام: التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان إنجاز مشهود لمبدأ الشفافية وحرية الوصول للمعلومات

لفت وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الى أن "صدور التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان، هو إنجاز مشهود للجنة الرقابة ولمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات".

وأشار سلام، عبر مواقع التواصل، الى أنه "بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان، والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييما شاملا ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع".

وذكر أن "التقرير سينشر على الموقع الإلكتروني للهيئةhttp://insurancecommission.gov.lbليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات".

ونوّه بـ"جهود اللجنة التي أشرف عليها راهنا"، لافتا الى أن "التقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا، وأشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء".