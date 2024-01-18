لفت وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الى أن "صدور التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان، هو إنجاز مشهود للجنة الرقابة ولمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات".
وأشار سلام، عبر مواقع التواصل، الى أنه "بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان الى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن على انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان، والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييما شاملا ووافيا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيئ على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع".
وذكر أن "التقرير سينشر على الموقع الإلكتروني للهيئةhttp://insurancecommission.gov.lbليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات".
ونوّه بـ"جهود اللجنة التي أشرف عليها راهنا"، لافتا الى أن "التقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذا وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا، وأشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: التقرير السنوي للجنة مراقبة هيئات الضمان إنجاز مشهود لمبدأ الشفافية وحرية الوصول للمعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.