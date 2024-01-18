التقى نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مكتبه في المجلس، سفير مصر في لبنان علاء موس، وتناول البحث مجمل الأوضاع العامّة على السّاحة الدّاخليّة، وكذلك التّطوّرات الأخيرة جرّاء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
في هذا الإطار، أكّد بو صعب أنّ "فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وأنّ الحلّ الوحيد هو بالطّرق الدّبلوماسيّة"، مشدّدًا على "أهميّة مواصلة بذل الجهود الدّبلوماسيّة، للتّوصّل إلى حلّ لوقف الحرب، والانتقال من بعدها إلى المرحلة الّتي تلي وقف إطلاق النّار في لبنان، بما فيها ملف التّرسيم البرّي".
بعدها، استقبل بو صعب مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصيّة تاسوس تزيونيس، ترافقه سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ومدير التحليل بانايوتيس كومناس، وناقش المجتمعون ملفات مشتركة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: فكرة فتح جبهة الحرب هي بغاية الخطورة والحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.