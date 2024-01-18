"حزب الله": استهداف موقعَي ‏المالكية والسماقة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة ‌‎2:30‌‏ من بعد ظهر اليوم‎ ‎الخميس، موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة؛ وأُصيب إصابة مباشرة".

وأعلن في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة ‎ 3:30من بعد ظهر اليوم‎، موقع‎ ‎السماقة في تلال ​كفرشوبا​ و​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة، بالأسلحة الصّاروخيّة، وحقّقوا فيه ‏إصابات مباشرة".