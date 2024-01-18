التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على هامش زيارته الرسمية لقطر، نظيره الاردني مازن عبدالله هلال الفراية، وتم التطرق الى الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.
وعرض مولوي والفراية، ما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب ،خصوصا الى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في اقرب وقت.
كذلك تطرق مولوي مع نظيره التونسي كمال الفقي، الى التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الشهر المقبل.
وعرض مولوي للتطورات الراهنة في المنطقة مع كل نظرائه في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، في دولة فلسطين زياد محمود هب الريح، وفي جمهورية اليمن إبراهيم علي أحمد حيدان.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي التقى عدداً من نظرائه العرب في قطر وعرض مع نظيره الاردني لملفات امنية ومكافحة تهريب المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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