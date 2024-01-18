245 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادة 23.5% و27% في 14 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري عن جذب الشهادة الجديدة أجل سنة مرتفعة العائد حصيلة بنحو 245 مليار جنيه في أول 14 يوما من طرحها.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان- ذراعا البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية- طرح شهادة أجل سنة بسعري فائدة سنوي 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف نهاية أجلها بداية من يوم الجمعة قبل الماضي تزامنا مع استحقاق نظيرتها ذات الفائدة 22.5% شهريا و25% سنويا.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن البنك جمع نحو 135 مليار جنيه في الشهادة مرتفعة العائد خلال أول أسبوعين من طرحها.

ويتيح البنكان إصدار الشهادة الجديدة من أول ألف جنيه ومضاعفاته ويتم بيعها على في الفروع والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي).