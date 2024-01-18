إطلاق صفارات الإنذار بالسفارة الأمريكية بالعراق عقب سماع دوي انفجارت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قرب مطار أربيل بالعراق وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية، وفق ما أوردته "الحدث" في نبأ عاجل

وأشارت مصادر أمنية كردية إلى أن هجوم بمسيرة مفخخة استهدف قاعدة التحالف الدولي بالقرب من المطار العراقي، مؤكدة إسقاطها قبل وصولها لهدفها.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن المسيرة التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق انطلقت من الحمدانية في محافظة الموصل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تستمر الفصائل المسلحة العراقية في استهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية في كل من العراق وسوريا.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنت الهجوم الذي استهدف قاعدة "هيمو" غرب مطار القامشلي في سوريا بطائرة مسيرة.