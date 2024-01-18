الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدارس تؤوي نازحين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية بشكل كامل في مدينة خان يونس.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني بالقطاع إن رجلين على الأقل، استشهدا وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما تم نقل أربعة جثامين إلى المستشفى الأوروبي بعد قصف في خان يونس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وحاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي "تل الهوا" بمدينة غزة، بينما واصل تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.