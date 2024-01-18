جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بنبش القبور في غزة .. ما السبب؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نبش بعض القبور في غزة، وذلك بحثا عن جثث المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

إنقاذ الرهائن

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه ملتزم بتنفيذ مهمته العاجلة لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين وإعادتهم إلى ذويهم، مضيفا أنه يقوم بعمليات دقيقة في مواقع محددة في غزة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث للرهائن.

وزعم جيش الاحتلال أن عملية تحديد هوية الرهائن، التي تتم في مكان آمن وبديل، تضمن الظروف المهنية المثالية واحترام المتوفى، وتتم إعادة الجثث التي تقرر ألا تكون رهائن بكرامة واحترام.

وتابع جيش الاحتلال قائلا: لولا قرار حماس المستهجن باحتجاز الرجال والنساء والأطفال والرضع الإسرائيليين كرهائن، لما كانت هناك حاجة لمثل هذه عمليات التفتيش.