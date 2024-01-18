الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 5939 شحنة من مصر عبر معبر رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن طواقمها استملت 5939 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر "رفح" منذ تاريخ 21/10/2023 وحتى اليوم، علما بأن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الجمعية -في بيان صادر عنها مساء اليوم- إن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات بلغت 4001 شاحنة، فيما تم تسليم عدد 1938 شاحنة لصالح "الأونروا" وجهات أخرى ذات العلاقة.

وبلغ عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية (88) مركبة إسعاف، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

‎وقالت الجمعية إن طواقمها تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر "رفح" بالتنسيق مع منظمة "الأونروا"، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

وسلم الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الفترة المذكورة ما نسبته 73% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحوالي 27% للأونروا ومؤسسات أخرى، أما بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوالي 64% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و5.3% للأونروا و23% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

‎يذكر أن اجمالي كميات الوقود الواردة لقطاع غزة خلال الفترة المذكورة أعلاه هي 4,648,117 لتر وقود، فيما بلغت كمية غاز الطهي الوارد في ذات الفترة 3087.90 طن.

ووصل عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت الى القطاع للأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم حتى تاريخ اليوم، 1472 شاحنة.