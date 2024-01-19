الذهب يرتفع مع إقبال على الملاذات الآمنة وسط التوتر بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراع في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2019.12 دولار للأوقية (الأونصة) عند التسوية، بعد يوم من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أسابيع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2021.6 دولار.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة الأميركية عاجلا إذا كانت هناك أدلة "مقنعة" في الأشهر المقبلة على أن التضخم يتراجع أسرع مما كان متوقعا.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 904.74 دولار وارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 940.28 دولار.
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