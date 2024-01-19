"راين اير" ستستأنف رحلاتها من تل أبيب وإليها مطلع شباط المقبل

أعلنت شركة الطّيران الإيرلنديّة "راين اير"، في بيان، "أنّها ستستأنف رحلاتها من ​تل أبيب​ وإليها اعتبارًا من الخميس الأوّل من شباط 2024"، بعدما تمّ تعليقها منذ بدء الحرب بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس" في السّابع من تشرين الأوّل 2023.

وأوضحت أنّها تتّخذ قراراتها استنادًا إلى "المبادئ التّوجيهيّة الحاليّة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وبعدما استأنفت شركات طيران أوروبيّة عدّة رحلاتها، بينها "إير فرانس" و"​لوفتهانزا​" والطّيران السويسري".

وستعتمد "راين اير" في مرحلة أولى برنامج طيران محدودًا بين تل أبيب ومرسيليا في ​فرنسا​، وبادن بادن وميمينغن في ​ألمانيا​، وميلانو في ​إيطاليا​ وفيينا في ​النمسا​.

وكانت شركة "ترانسافيا" التّابعة لمجموعة الخطوط الجويّة الفرنسيّة "كيه إل إم"، قد أعلنت أمس الخميس أنّها ستستأنف رحلاتها تدريجيًّا بين باريس-أورلي وتل أبيب اعتبارًا من مطلع شباط المقبل، "ما لم تتدهور الأوضاع في الشّرق الأوسط".