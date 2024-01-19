بريطانيا تصنف حزب التحرير منظمة إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إضافة "حزب التحرير" إلى قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة.

حسب سبوتنيك، جاء ذلك في بيان نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، حيث كان وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي قد تقدم، الاثنين، إلى البرلمان بمشروع مرسوم بحظر هذه المنظمة في البلاد، وبحسبه فإن التنظيم "يعمل بنشاط على تعزيز وتشجيع الإرهاب، بما ذلك من خلال الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل".

وجاء في البيان: "اليوم 19 يناير، تم إعلان منظمة حزب التحرير تنظيما إرهابيا بعد موافقة البرلمان على مشروع المرسوم".

وبذلك تصبح العضوية في هذه المنظمة او دعمها الآن جريمة جنائية، يعاقب عليها القانون البريطاني بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ويشار إلى أن "حزب التحرير" أصبح المنظمة رقم 80 التي تعترف بها المملكة المتحدة بوصفها إرهابية.