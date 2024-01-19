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بعد اشتباك مسلح.. الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية ‏نوعية ‏وبتخطيط استخباري عالي المستوى، تم القاء القبض على شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من ستة متهمين في محافظة ميسان بعد حصول اشتباكات مسلحة اسفرت عن إلقاء القبض عليهم بالكامل وإصابة أحد اعضاء شبكة الموت الناعم وضُبطَ بحوزتهم كيلو ونصف غرام من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة ومبرزات جرمية أخرى".

وأضافت: "تم اصابة أحد اعضاء فريق العمل نتيجة قيام المتاجرين بالمخدرات برمي قنبلة يدوية انفجرت اثناء تنفيذ عملية اعتقالهم ونقل إلى المستشفى المختصة لتلقي العلاج ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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