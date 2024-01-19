المجلس الأوروبي: فرض منظومة عقوبات على حركتي حماس والجهاد وإدراج 6 أفراد على قائمة العقوبات

أعلن المجلس الأوروبي، عن فرض منظومة عقوبات على حركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين وإدراج 6 أفراد على قائمة العقوبات. وأوضحت أنّ "الأفراد الستة المشمولون بالعقوبات سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي قد يستهدف عبر منظومة العقوبات من يدعمون حماس أو الجهاد ماديًا أو ماليًا".

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