بلدية جبيل-بيبلوس أطلقت مشروع إنشاء "المجلس البلدي للأطفال-جبيل" بالتعاون مع بلدية عجلتون

أطلقت بلدية جبيل-بيبلوس خلال لقاء في مركز السياحة والاستعلامات البلدي مشروع إنشاء "المجلس البلدي للأطفال-جبيل" CMC Jbeil، بهدف إشراك هذا الجيل في المسؤولية المجتمعية، وتنفيذ افكارهم وتحقيق أحلامهم بمشاريع توسّع آفاق مستقبلهم.

وفي كلمة له، أوضح رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور أن الهدف من اللقاء "هو جمع أكبر عدد ممكن من الأطفال للمجلس البلدي في جبيل"، مشدداً على الخصوصية التي تتمتّع بها مدينة جبيل في هذا المشروع، نظراً للتنوّع الطائفي المتمثّل بمجلسها، ولفت إلى أنّ فكرة إنشاء هذا المجلس جاءت عند امضاء اتفاقيّة توأمة مع سان-جان-كاب-فيرات الفرنسيّة، حيث تعرّف على الأولاد هناك، أعضاء المجلس البلدي للأطفال، وقرّر أن ينفّذ الفكرة في جبيل، "واليوم يتحقق أحد بنود التوأمة بمساعدة بلدية عجلتون وجمعيّة حماية والأهالي المشاركين".

بدوره، أشار رئيس بلديّة عجلتون الشيخ كلوفيس الخازن إلى أن الفكرة "تتمحور حول إعطاء الدولة الدور للأطفال كي يشاركوا مع البلدية، واحترام حقوقهم"، شارحاً تفاصيل ومراحل انطلاق المشروع وتنفيذه.

وكانت مداخلات لعدد من الشباب الذين اعربوا عن حماستهم لهذا المشروع الواعد، وتأثيراته الإيجابية على الأجيال المقبلة.

وشرحت "حماية" أهميّة المشروع ودوره في المجتمع وخصوصاً ايجابيته على جيل الشباب، وعن كيفيّة تنفيذ المشروع وقانونيّته وبنوده.

واختتم اللقاء بالصور التذكاريّة وشرب الحضور نخب المناسبة.

وبعد تقديم الطلبات، ستختار لجنة اعضاء المجلس البلدي للأطفال، الأوّل في جبيل، وسيعلن عنه رسميّاً.