افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "قصف مدفعي على سهل مرجعيون". كما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن "تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف مدفعي على سهل مرجعيون وتحليق للطيران الحربي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.