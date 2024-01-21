"رويترز": سقوط عنصرين من "حزب الله" في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا

أفاد مصادر أمنية لـ"رويترز"، بسقوط "عنصرين من حزب الله بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان"، لافتاً الى أنه "أصيب عدد آخر في الغارة الإسرائيلية".
وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش في كفرا.
بدورها، أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، أن "فرق الإطفاء في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية شاركت بإخماد النيران التي اندلعت جراء الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت إحدى السيارات في بلدة كفرا، وتم نقل عدد من الاصابات إلى مستشفيات المنطقة".
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